Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Сначала Путин формально спросил мнения членов Совбеза России, единогласно поддержавших это решение.

Президент страны-агрессора России Владимир Путин объявил об официальном признании псевдореспублик на Донбассе, так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом Путин заявил в видеообращении вечером 21 февраля, по итогам расширенного заседания Совета безопасности РФ.

В прямом эфире Путин подписал соответствующие договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи между РФ и "ЛДНР". За соседними столами сидели главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасичник.

В своей речи Путин "переписал" историю Украины. Заявил, что Украину якобы создал Ленин. Возможное вступление Украины в НАТО он назвал прямой угрозой России. Сказал, что Украина планирует создать собственное ядерное оружие и имеет все необходимые для этого элементы.

Перед этим Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил о готовности подписать указ о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, 21 февраля Путин срочно созвал заседание Совета безопасности РФ. Главной темой, которую обсуждали участники собрания, стало обострение на Донбассе и возможность признания "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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В частности, за признание псевдореспублик высказалась председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко — уроженка Украины.

В свою очередь заместитель председателя Совета Безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев напомнил, что в 2008 году, после агрессии в Грузии, он принял незаконное решение о признании самопровозглашенных "Абхазии" и Южной Осетии". Медведев заявил, что, учитывая свой "успешный опыт", может рекомендовать Путину сделать аналогичный шаг по так называемым "ДНР" и "ЛНР".