Путин в разговоре с Макроном и Шольцем заявил о намерении признать "ЛДНР"

Макрон и Шольц глубоко разочарованы таким решением Путина.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил о готовности подписать указ о признании независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.
Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте определения Государственной Думы о признании "ДНР" и "ЛНР". Сегодня же поступили обращения руководства "ДНР" и "ЛНР" о признании их суверенитета", — говорится в заявлении Кремля .
Президент страны-агрессора в переговорах с лидерами Франции и Германии в очередной раз обвинил украинские власти в "развязывании" военного конфликта на Донбассе. По итогам разговора Путин сообщил, что в ближайшее время намерен подписать соответствующий указ.
"Президент Франции и Федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием", — говорится в сообщении.
Напомним, президент России Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ заявил, что уже 21 февраля примет решение о признании "независимости" "ЛНР" и "ДНР".
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