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Зеленский провел срочные консультации с Макроном и Шольцом

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Зеленский провел срочные консультации с Макроном и Шольцом

Associated Press

Также Зеленский объявил о заседании СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за заявлений РФ о возможном признании "ЛДНР" провел срочные консультации с Олафом Шольцом и Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщил украинский президент.

"Учитывая заявления, сделанные на заседании Совета безопасности Российской Федерации, я провел срочные консультации с Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцом и созвал заседание СНБО", – сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, по итогам которого заявил, что уже 21 февраля примет решение о признании "независимости" "ЛНР" и "ДНР".

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров заверил, что поддерживает официальное признание Кремлем псевдореспублик на Донбассе. В то же время министр в очередной раз высказал пропагандистские тезисы РФ о якобы преследовании русскоязычных в Украине.

Также 21 февраля главари боевиков "ЛДНР" попросили Путина признать их независимость.

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