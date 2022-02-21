Зеленский провел срочные консультации с Макроном и Шольцом

Также Зеленский объявил о заседании СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский из-за заявлений РФ о возможном признании "ЛДНР" провел срочные консультации с Олафом Шольцом и Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщил украинский президент.
"Учитывая заявления, сделанные на заседании Совета безопасности Российской Федерации, я провел срочные консультации с Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцом и созвал заседание СНБО", – сообщил Владимир Зеленский.
Given the statements made at meeting of the Security Council of Russian Federation, I held urgentní consultations with @EmmanuelMacron and @OlafScholz and convened the National Security and Defense Council.– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 21, 2022
Напомним, президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, по итогам которого заявил, что уже 21 февраля примет решение о признании "независимости" "ЛНР" и "ДНР".
Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров заверил, что поддерживает официальное признание Кремлем псевдореспублик на Донбассе. В то же время министр в очередной раз высказал пропагандистские тезисы РФ о якобы преследовании русскоязычных в Украине.
Также 21 февраля главари боевиков "ЛДНР" попросили Путина признать их независимость.
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