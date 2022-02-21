Путин сегодня примет решение о признании "ЛДНР"

За признание "независимости" ОРДЛО выступил и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, по итогам которого заявил, что уже 21 февраля примет решение о признании "независимости" "ЛНР" и "ДНР".

Об этом президент РФ сказал в конце заседания, заслушав ряд должностных лиц.

"Ладно, спасибо. Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня. Хочу вас поблагодарить за эту встречу, это совещание", – сказал Путин.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров заверил, что поддерживает официальное признание Кремлем псевдореспублика на Донбассе. В то же время министр в очередной раз высказал пропагандистские тезисы РФ о якобы преследовании русскоязычных в Украине.

Напомним, ранее 21 февраля главари боевиков "ЛДНР" попросили Путина признать их независимость.

Главы самопровозглашенных "ЛДНР" попросили Путина признать их независимость

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