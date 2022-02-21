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Главы МИД стран Балтии посетят Украину на этой неделе

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Главы МИД стран Балтии посетят Украину на этой неделе

Associated Press

Своим визитом главы МИД стран Балтии выражают солидарность с Украиной.

На этой неделе в Украину прибудут министры иностранных дел стран Литвы, Эстонии и Латвии Габриелюс Ландсбергис, Ева Мария Лийметс и Эдгарс Ринкевич.

Об этом сообщает министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в Twitter.

По его словам, Украина уже находится под экономической, кибернетической и военной атакой. Поэтому один из способов выразить солидарность с Украиной – поехать в Киев.

"Мы, министры стран Балтии, собираемся туда в конце этой недели. Если и есть место, где политики ЕС должны быть сейчас – так это с нашими украинскими друзьями", — написал министр.

В то же время, даты и повестки дня визитов министров иностранных дел стран Балтии пока нет.

Напомним, глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила о невозможности каких-либо уступок со стороны Евросоюза и НАТО под угрозой применения силы Россией, а ситуацию у границ Украины она назвала "наибольшим кризисом со времен Второй мировой войны".

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