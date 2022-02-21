Зеленский поговорил с главой правительства Словакии: о чем договорились

Зеленский поговорил с главой правительства Словакии: о чем договорились

В частности, Словакия предоставит Украине две системы для разминирования и медицинского оборудования.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Словакии Эдуардом Хегером. Лидеры государств, в частности, обсудили ситуацию безопасности в Украине и Европе, а также вероятность увеличения объемов реверса газа.

Об этом Зеленский сообщил в своем Instagram.

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По словам президента Украины, Словакия одним из немногих оставила своих дипломатов в Киеве. Кроме того, страна регулярно поднимает вопрос увеличения финансовой помощи Украине на уровне европейских лидеров.

Зеленский поблагодарил Хегера за решение Словакии оказать Украине помощь, в частности две системы для разминирования и медицинское оборудование.

"Обменялись оценками ситуации безопасности в регионе и тех вызовов, которые стоят перед Украиной и Европой. Обсудили возможное увеличение реверса газа", — написал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в Словакии в противовес оппозиционерам представители провластной словацкой партии "Свобода и Солидарность" (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жияк растянули перед трибуной флаг Украины. В ответ депутат Медвецки взял бутылку воды и начал обливать украинское знамя, а затем и депутатов, которые его держали.

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