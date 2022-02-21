Ситуация вышла из-под контроля: в Одессе трагически погиб дайвер

Мужчину достали спасатели.
В Одессе в районе морского вокзала утонул дайвер. Спасатели искали его больше часа.
Об этом сообщает местный Телеграмм-канал "Одесса Сейчас".
Пятеро дайверов решили нырнуть ради осмотра судна "Сулина". Однако ситуация вышла из-под контроля: из глубин смогли выплыть только три мужчины.
Один из водолазов потерял сознание и был госпитализирован. Пятого спасти не удалось: его искали больше часа и нашли мертвым.
Напомним, в Полтавской области обнаружили тела двух мальчиков, разыскиваемых всю ночь. Дети провалились под лед.
По данным ГСЧС, с начала года на воде спасены 78 человек, из которых 10 – это дети. В то же время погибли 66 человек, из них шестеро – дети.
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