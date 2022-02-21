Разыскивали всю ночь: в Полтавской области утонули два мальчика

Тела обнаружили в реке Днепр.

В Полтавской области, в Каменопотоковской общине, обнаружили тела двух мальчиков, которых разыскивали всю ночь.

Об этом "Суспільне" сообщил спикер областной полиции Юрий Сулаев.

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21 февраля около 09:00 тела двоих детей обнаружили в реке Днепр вблизи села Каменные Потоки. Погибшие – 9-летние местные ребята.

"Искали ребят всю ночь и спасатели, и полиция, и волонтеры. Наутро очевидцы сказали, что видели их на водоеме. Отец одного из ребят увидел на водоеме образовавшуюся пропасть и головной убор своего сына. После этого из реки достали тела двоих детей", – отметил Юрий Сулаев.

Предварительно известно, что дети провалились под лед.

В Херсонской области на пруду утонули двое детей | Новости Украины

Напомним, двое детей утонули в Южном Буге в городке Завалье в Кировоградской области. Мальчики 12 и 9 лет катались на берегу на санках и со склона съехали на лед. Самостоятельно выбраться они не смогли.

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