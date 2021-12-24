Спасатели просят не ходить на тонкий лед

ГСЧС Украины напоминает об опасности нахождения на льду замерзших водоемов.
ГСЧП предупреждает об опасности замерзших водоемов: с начала декабря в Украине утонул 31 человек, из которых трое – дети.
Люди не всегда соблюдают правила безопасного поведения во время пребывания на зимних водоемах, что чаще всего приводит к непредсказуемым последствиям.
В ГСЧС дали советы, как вести себя у замерзших водоемов:
- выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде
- запрещается выходить на лед, толщина и крепость которого вам неизвестны
- переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах
- запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед
- запрещается собираться на льду большими группами в одном месте
- следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда
Ранее стало известно, что в Полтаве из-под льда достали тело мужчины. А в Херсонской области в ставку утонули двое детей.
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