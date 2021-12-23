В Полтаве из-под льда достали тело мужчины

Полиция уже установила личность погибшего.

В Полтаве на водоеме, близи улицы Правденко, человек оказался под льдом.

Об этом сообщили в полиции.

К правоохранителям обратилась женщина и заявила, что под лед провалился мужчина.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции и спасатели, которые достали из водоема мужчину без признаков жизни.

“Мы установили личность погибшего. Им оказался местный житель, 1980 года рождения. При визуальном осмотре тела человека видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти”, — сказал Павел Корсун, временно исполняющий обязанности начальника отдела №1 Полтавского райуправления полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины смерти погибшего выясняет следствие.

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