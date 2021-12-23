У Полтаві з-під криги дістали тіло чоловіка

Поліція вже встановила особу загиблого.

У Полтаві на водоймі, поблизу вулиці Правденка, людина опинилась під кригою.

Про це повідомили у поліції.

До правоохоронців звернулася жінка і заявила, що під кригу провалився чоловік.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та рятувальники, які дістали із водойми чоловіка без ознак життя.

“Ми встановили особу загиблого. Ним виявився місцевий мешканець, 1980 року народження. Під час візуального огляду тіла людини видимих слідів насильницької смерті не виявлено. Наразі тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті”, - сказав Павло Корсун, тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу №1 Полтавського райуправління поліції.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті загиблого з’ясовує слідство.

У Житомирській області у водоймі знайшли тіло зниклої вагітної жінки

Нагадаємо, у Києві, в номері готелю, була знайдена мертвою кременчуцька адвокатка Наталія Шаповал.

Читайте також: