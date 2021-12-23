Помер актор із серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Вадим Лобанов

Актору був 81 рік.

Помер відомий радянський та російський актор, який знімався в серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів, Вадим Лобанов.

Артиста не слало 22 грудня. Причиною смерті Вадима Володимировича стала хронічна хвороба, на яку він страждав останні декілька років. Про це повідомляє видання 78.ru із посиланням на пресслужбу університету, де працював актор.

Зазначимо, артиста не стало на 82-му році життя.

Помер Вадим Лобанов / kino-teatr.ru

Нагадаємо, Вадим Лобанов – відомий актор. Він знімався в такий картинах, як "Сімнадцять миттєвостей весни", "Вулиці розбитих ліхтарів", "Мажор", "Шторм". Він також зіграв у екранізації 2005 року роману Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" та телесеріалі "Гоголь".

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