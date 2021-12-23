Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Вадим Лобанов

Актеру был 81 год.

Умер известный советский и русский актер, который снимался в сериале "Улицы разбитых фонарей, Вадим Лобанов.

Артиста не слало 22 декабря. Причиной смерти Вадима Владимировича стала хроническая болезнь, от которой он страдал последние несколько лет. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу университета, где работал актер.

Отметим, артиста не стало на 82-м году жизни.

Умер Вадим Лобанов / kino-teatr.ru

Напомним, Вадим Лобанов – известный актер. Он снимался в таких картинах, как "Семнадцать мгновений весны", "Улицы разбитых фонарей", "Мажор", "Шторм". Он также сыграл в экранизации 2005 романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" и телесериале "Гоголь".

Читайте также: