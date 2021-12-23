В Лондоне запретили электросамокаты и моноколеса

Теперь туристам предстоит рассматривать памятники на своих двоих.

На прошлой неделе управление общественного транспорта Лондона запретило передвигаться улицами города на личном электросамокате и электровелосипеде.

Такое необычное решение было принято после того, как в метро на одном из таких самокатов взорвалась батарея. Об этом сообщает издание AutoEvolution.

Запрет затрагивает любой маленький двухколесный транспорт с электроприводом, а так же моноколеса. Передвигаться на них запрещено по всем районам Лондона. Если полицейские вас поймают на таком "коне", то вас ждет штраф в 1000 фунтов стерлингов (примерно 35 900 грн), немалая плата за непродолжительную поездку.

Также, запрещается перевозить двухколесники в любом виде общественного транспорта, даже если он в сложенный. Находиться с таким транспортом в любом общественном месте также серьезное нарушение закона.

Раньше, на самокатах также нельзя было передвигаться по улицам города, но их можно было транспортировать в общественном транспорте, но теперь человек с подобной техникой совсем нежеланный гость.

Но следует помнить, что это относится только к двухколесному транспорту с электромотором, традиционные самокаты и велосипеды разрешены и положительно воспринимаются во всем Лондоне.

Напомним, что популярный автопроизводитель отзывает свои электромобили из-за серьезной проблемы.