Умер близкий человек: в семье ассистента Луческу случилось горе

Руководство "Динамо" выразило соболезнования Эмилиану Карасу.
На 80-м году жизни скончался Евгений Карас – отец ассистента вождя киевского "Динамо" Эмилиана Караса.
Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".
"Руководство клуба, тренеры и игроки команды, все динамовцы искренне сочувствуют потере семьи Караса", – говорится на сайте киевлян.
В марте 2021 года остановилось сердце матери Эмилиана, Екатерины Ивановны.
Напомним, Эмиль Карас работает в "Динамо" с июля 2020 ассистентом Мирчи Луческу и помог команде оформить домашний требл, выиграв Суперкубок, чемпионат и Кубок Украины в течение одного сезона.
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