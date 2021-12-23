Умер близкий человек: в семье ассистента Луческу случилось горе

Умер близкий человек: в семье ассистента Луческу случилось горе

Руководство "Динамо" выразило соболезнования Эмилиану Карасу.

На 80-м году жизни скончался Евгений Карас – отец ассистента вождя киевского "Динамо" Эмилиана Караса.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

"Руководство клуба, тренеры и игроки команды, все динамовцы искренне сочувствуют потере семьи Караса", – говорится на сайте киевлян.

В марте 2021 года остановилось сердце матери Эмилиана, Екатерины Ивановны.

Напомним, Эмиль Карас работает в "Динамо" с июля 2020 ассистентом Мирчи Луческу и помог команде оформить домашний требл, выиграв Суперкубок, чемпионат и Кубок Украины в течение одного сезона.

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