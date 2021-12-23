Померла близька людина: у сім'ї асистента Луческу сталося горе

Померла близька людина: у сім'ї асистента Луческу сталося горе

Керівництво "Динамо" висловило співчуття Еміліану Карасу.

На 80-му році життя помер Євген Карас - батько асистента керманича київського "Динамо" Еміліана Караса.

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

"Керівництво клубу, тренери та гравці команди, всі динамівці щиро співчувають втраті родини Караса", – йдеться на сайті киян.

В березні 2021 року зупинилося серце матері Еміліана, Катерини Іванівни.

Нагадаємо, Еміль Карас працює у "Динамо" з липня 2020 року асистентом Мірчі Луческу та допоміг команді оформити домашній требл, вигравши Суперкубок, чемпіонат та Кубок України протягом одного сезону.

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