Мірча Луческу офіційно очолив європейську збірну

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" і київського "Динамо" Мірча Луческу очолив збірну Румунії.

Про це повідомила румунська футбольна федерація.

На спеціальній пресконференції, яка відбулася 6 серпня в офісі румунської федерації футболу, було оголошено, що Луческу підписав з національною збірною контракт на два роки.

На посаді керманича збірної Румунії 79-річний фахівець змінив Едварда Йорданеску, який залишив національну команду одразу після Євро-2024. На континентальній першості румуни дісталися плейоф, розгромивши у стартовому турі групового етапу Україну (3:0). В 1/8 фіналу Румунія вилетіла від Нідерландів (0:3).

Луческу вдруге в кар'єрі очолив збірну Румунії. Вперше він тренував румунську національну команду на старті своєї тренерської кар'єри – від 1981 до 1986 року.

Попереднім місцем роботи Луческу було київське "Динамо", яке він очолював від літа 2020 до листопада 2023 року. Вже дебютного сезону Мірча виграв з киянами чемпіонат і Кубок України, а також вивів команду до групового раунду Ліги чемпіонів.

Від 2004 до 2016 року Луческу був головним тренером донецького "Шахтаря". Із "гірниками" румун виграв 22 трофеї: 8 разів ставав переможцем чемпіонату України, шість – національного кубка, сім – Суперкубка України, а в сезоні-2008/09 завоював Кубок УЄФА.

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