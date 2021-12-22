"Приніс нові ідеї": капітан "Дженоа" високо оцінив вклад Шевченка у команду

Захисник поділився думкою про виступ "генуезців".

Капітан "Дженоа" Доменіко Крішіто поділився враженнями про роботу під керівництвом українського спеціаліста Андрія Шевченка.

"Дженоа" в рамках 19-го туру Серії А відібрала очки у Аталанти (0:0). Це була друга нічия Дженоа у чемпіонаті Італії під керівництвом українського тренера.

"Шевченко приніс у Дженоа нові ідеї, очоливши команду у скрутний момент. Ми провели чудовий матч проти Аталанти. Він попросив нас грати із серцем і ми зробили це.

Це важливий момент більший для нашого морального духу та психології, ніж у контексті турнірної стратегії. Попереду у нас ще довгий шлях і нам треба продовжувати так само", - цитує футболіста Tuttomercatoweb.

"Дженоа" зуміла відібрати очки вдома проти "Аталанти", зігравши внічию з рахунком 0:0 ;

; Після цієї нічиєї "грифони" мають у своєму активі 11 пунктів та йдуть на 18 сходинці;

У наступному, 20 турі, колектив Шевченка вирушить в гості до "Сассуоло" (6 січня);

Під керівництвом Шевченка "Дженоа" провела в Серії А сім матчів, у яких здобула два бали.

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