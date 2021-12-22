Став відомий гонорар Кіану Рівза за знімання у новій "Матриці"

Став відомий гонорар Кіану Рівза за знімання у новій "Матриці"

Він ненабагато більший, ніж сума, яку актор отримав за роботу у першій частині.

Стало відомо, який гонорар отримав канадійський актор, зірка "Матриці" Кіану Рівз за знімання у новій частині.

Так, днями відбулася прем’єра стрічки "Матриця: Воскресіння", де 57-річний знаменитість повернувся до ролі Нео. Як пише Variety, Кіану заплатили від 12 до 14 мільйонів доларів.

Цікаво, що гонорар ненабагато більший, ніж сума, яку актор отримав за роботу у першій частині, яка вийшла 1999 року. Тоді акторові заплатили близько 10 млн.

Втім, у повідомленні йдеться, що Рівз ще заробить після завершення прокату стрічки у кінотеатрах. Зокрема, 22 роки тому він отримав ще близько 25 мільйонів доларів.

Зазначимо, що на відміну від трьох попередніх фільмів, кожен з яких був зрежисований і написаний дуетом Вачовскі і спродюсований Джоелем Сильвером, четверта стрічка була створена лише Ланою Вачовскі.

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