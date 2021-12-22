80-річна Барбара Брильська зламала хребет

Артистка отримала серйозну травму.

Зірка фільму "Іронія долі", польська акторка Барбара Брильська розповіла про проблеми зі своїм здоров’ям.

Так, артистка отримала серйозну травму. 80-річна Брильська зламала хребет. Як розповіла акторка, наразі вона не може вийти на зв’язок ні з фанами, ні з друзями.

Барбара Брильська / sofijon.pl

"Я хвора, голос у мене зараз дуже жахливий. Потрібно почекати, я зараз не у формі. Молюся. Я навіть не можу зустрітися з людьми. Зламаний хребет... Ви знаєте, що це таке? Це довго все відбувається — реабілітація тощо. Я не у формі: фізичній та духовній. Що буде далі, не знаю", - розповіла Брильська, пише PopCornNews.

Як саме акторка отримала таку серйозну травму, поки невідомо. Втім, Брильська тривалий час бореться з радикулітом.

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