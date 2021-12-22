Відому українську блогерку та ексдівчину KYIVSTONER не пустили до Росії

Заборона діятиме до 2026 року.

Відомій українській блогерці, журналістці та ексдівчині KYIVSTONER Лілії Багіровій заборонили в'їзд до Росії та Білорусі.

Про це дівчина розповіла у сторіз своєї сторінки в Instagram. За словами Багірової, про заборону вона дізналася у Москві від прикордонника, куди прилетіла "у дуже важливій справі".

"Мені потрібно було полетіти до Москви у важливій справі, яка виправдовувала мій вчинок у сьогоднішніх подіях. Але на кордоні, вже у "Внуково" мене затримали на п'ять годин і потім повідомили, що через те, що я журналіст і знімала матеріал на території Білорусі у мене не в'їзд до Росії та Білорусі до 2026 року", - сказала Багірова.

instagram.com/liliya_bagirova

instagram.com/liliya_bagirova

Також вона повідомила, що після цього її депортували до України. Лілія ще раз наголосила, що її не пустили, бо вона знімала випуск про Білорусь для свого YouTube-каналу. Окрім того Багірова повідомила, що КДБ Білорусі на неї "повішало кримінальну справу".

instagram.com/liliya_bagirova

Читайте також: