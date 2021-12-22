У Чикаго злісні Ґрінчі закидали Санту яйцями (відео)

Санта каже, що нападникам, мабуть, не подобається Різдво.

На чоловіка, одягненого у Санта Клауса, напали невідомі у Чикаго, закидавши його яйцями.

Про це пише Metro.

Адам Уайт в костюмі Санти вітав людей у ​​своїй громаді Оук-Парк у Чикаго, коли двоє чоловіків у чорному одязі й лижних масках влаштували на нього засідку.

"Вони просто почали кидати в мене яйця, і це було схоже на тверді камені чи щось таке – я не знаю. Вони били мене в обличчя, кидали трохи ззаду, спереду. Я намагався відштовхнути їх", – сказав він.

Чоловік каже, що напад був раптовим і він вдячний, що не поранився. Після інцидент факту Уайт пожартував, сказавши, що нападниками, мабуть, були Ґрінчі.

"Це як ненависть. Комусь, мабуть, не подобається Різдво. Вони, мабуть, ненавидять Різдво. Я знаю, що вони будуть у списку неслухняних", - зауважив Уай.

Чоловіка, який виконував роль Санти протягом чотирьох святкових сезонів, не лякає інцидент, а радше заохочує продовжувати виконувати свою роботу. Він каже, що знає, що діти його цінують.

"Я намагаюся зробити дітей щасливими. Діти підбігають до мене. Вони мене обіймають". - додав він.