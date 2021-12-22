В Чикаго злостные Гринчи забросали Санту яйцами (видео)

Санта говорит, что нападающим, по-видимому, не нравится Рождество.
На мужчину, одетого в Санта Клауса, напали неизвестные в Чикаго, забросав его яйцами.
Об этом пишет Metro.
Адам Вайт в костюме Санты поздравлял людей в своей общине Оук-Парк в Чикаго, когда двое мужчин в черной одежде и лыжных масках устроили на него засаду.
"Они просто начали бросать в меня яйца, и это походило на твердые камни или что-то такое — я не знаю. Они били меня в лицо, бросали немного сзади, спереди. Я пытался оттолкнуть их", — сказал он.
Мужчина говорит, что нападение было внезапный и он благодарен, что не ранился. После инцидент факта Вайт пошутил, сказав, что нападающими, по-видимому, были Гринчи.
"Это как ненависть. Кому-то, наверное, не нравится Рождество. Они, по-видимому, ненавидят Рождество. Я знаю, что они будут в списке непослушных", — заметил Вай.
Мужчину, выполнявшего роль Санты в течение четырех праздничных сезонов, не пугает инцидент, а скорее поощряет продолжать выполнять свою работу. Он говорит, что знает, что дети его ценят.
"Я стараюсь сделать детей счастливыми. Дети подбегают ко мне. Они меня обнимают". – добавил он.
Как отмечается, нападение произошло в городе, где наблюдается рост насильственных преступлений. По данным Департамента полиции Чикаго, общее количество преступлений выросло на 2%: с 44 101 в прошлом году до 44 864 случаев в этом году. Количество убийств возросло на 4%, стрельбы – на 9%.
Напомним, ранее священник рассказал детям, что Санты не существует и получил порцию критики от родителей.