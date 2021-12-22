В Чикаго злостные Гринчи забросали Санту яйцами (видео)

Санта говорит, что нападающим, по-видимому, не нравится Рождество.

На мужчину, одетого в Санта Клауса, напали неизвестные в Чикаго, забросав его яйцами.

Об этом пишет Metro.

Адам Вайт в костюме Санты поздравлял людей в своей общине Оук-Парк в Чикаго, когда двое мужчин в черной одежде и лыжных масках устроили на него засаду.

"Они просто начали бросать в меня яйца, и это походило на твердые камни или что-то такое — я не знаю. Они били меня в лицо, бросали немного сзади, спереди. Я пытался оттолкнуть их", — сказал он.

Мужчина говорит, что нападение было внезапный и он благодарен, что не ранился. После инцидент факта Вайт пошутил, сказав, что нападающими, по-видимому, были Гринчи.

"Это как ненависть. Кому-то, наверное, не нравится Рождество. Они, по-видимому, ненавидят Рождество. Я знаю, что они будут в списке непослушных", — заметил Вай.

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Мужчину, выполнявшего роль Санты в течение четырех праздничных сезонов, не пугает инцидент, а скорее поощряет продолжать выполнять свою работу. Он говорит, что знает, что дети его ценят.

"Я стараюсь сделать детей счастливыми. Дети подбегают ко мне. Они меня обнимают". – добавил он.