Тина Кароль о воспитании 13-летнего сына: "Я его только хвалю"

Певица поделилась своими методами.

Украинская певица Тина Кароль рассказала о воспитании своего единственного сына Вениамина.

В видео, появившемся на фан-странице исполнительницы в TikTok, артистка рассказала, что никогда не ругает 13-летнего парня и отметила, что между ними нет никаких конфликтов.

"Я его только хвалю. А за что его ругать? Он не дает мне повода для этого. Он может из-за возраста пытаться юлить, но это же даже интересно наблюдать за этим. Нет, у нас с ним не было конфликтов, и вообще у меня другой подход. Я это совковое воспитание, в котором я тоже выросла, но это менталитет, который передавался, никто ни в чем не виноват, не приемлю ни в коем случае", – рассказала знаменитость.

Тина Кароль с сыном / instagram.com/tina_karol

Тина отметила, что все должно быть в радости, понимании, дружбе и диалоге.

"Отсутствие диалога порождает вот этот вакуум. Оно как каплями наполняется чаша вакуума и потом выплескивается. А ты такой: откуда это все в тебе взялось? А вот так, был вакуум", – добавила Кароль.

В комментариях фанаты звезды признались, что им импонирует подобный метод воспитания.

Хорошая мамочка, как она красиво говорит о сыне

У меня с сыном такие же отношения

Так и должно быть. Меня так воспитывали и я так сыновей воспитываю

Не бью детей и не ругаю, всегда можно договориться. Как вспомню, как меня мама лупила

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