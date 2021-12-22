Тіна Кароль про виховання 13-річного сина: "Я його лише хвалю"

Співачка поділилася своїми методами.

Українська співачка Тіна Кароль розповіла про виховання свого єдиного сина Веніаміна.

У відео, яке з'явилося на фансторінці виконавиці в TikTok, артистка розповіла, що ніколи не сварить 13-річного хлопця та зазначила, що між ними немає жодних конфліктів.

"Я його лише хвалю. А за що його лаяти? Він не дає мені приводу для цього. Він може через вік намагатися юлити, але це навіть цікаво спостерігати за цим. Ні, у нас із ним не було конфліктів, і взагалі у мене інший підхід. Я це совкове виховання, в якому я теж виросла, але це менталітет, який передавався, ніхто ні в чому не винний, не приймаю в жодному разі", – розповіла знаменитість.

Тіна Кароль з сином / instagram.com/tina_karol

Натомість Тіна зазначила, що все має бути в радості, розумінні, дружбі та у діалозі.

"Відсутність діалогу породжує цей вакуум. Воно як краплями наповнюється чаша вакууму і потім вихлюпується. А ти такий: звідки все це в тобі взялося? А ось так, був вакуум", – додала Кароль.

У коментарях фанати зірки зізналися, що їм імпонує такий метод виховання.

Хороша матуся, як вона красиво говорить про сина

У мене із сином такі ж стосунки

Так і має бути. Мене так виховували і я так синів виховую

Не б'ю дітей і не сварю, завжди можна домовитися. Як згадаю, як мене мама лупила

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