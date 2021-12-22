"Дебіли, бл*": копи показали, як депутат з лайкою і образами виправдовував свого водія-порушника

Фракція "Слуга народу" вибачилась перед копами і засудила дії депутата.

Поліція виклала в Мережу кадри, на яких обранець від партії "Слуга народа" Микола Галушко кидається на копів, що зупинили його водія. Інцидент стався ще рік тому, чому саме нині правоохоронці вирішили надати йому розголосу - не пояснюють.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Отже, 18 грудня 2020 року о 4-тій ранку патрульні зупинили авто, яке возить нардепа Миколу Галушко за перетин подвійної смуги. Самого депутата в авто не було, він приїхав пізніше, на допомогу водієві і одразу накинувся на копів.

Зауважемо, що Микола Галушко є випускником Національної Академії внутрішніх справ та членом парламентського комітету з правоохоронної діяльності.

« Іди сюди і слухай мене, я не зрозумів, бл**. Я, бл*, су**, для вас вибиваю і фінанси, і все інше, а ви мені, бл*, розповідаєте як мені робити? Це автомобіль народного депутата України - як ти можеш його оглядати? Ну ти дебіл, ну що я можу тобі сказати?», - звучить на відео.

Поліція виклала в Мережу відео, на якому нардеп Микола Галушко кидається на копів | Новини України

Після появи відео речниця фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук оприлюднила заяву від фракції, де йдеться про засудження дій народного депутата. "Фракція вважає його поведінку у спілкуванні з поліцейськими неприйнятною для будь-якого громадянина. Тим більше – для члена парламенту. Наша фракція приносить вибачення працівникам поліції й усім, кого могла образити ця ситуація", - зазначається у заяві.

Вона уточнила, що сам депутат знав про існування цього відео, бо ніби воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи. "За словами депутата, поява цього відео в публічному просторі пов’язана з його позицією під час голосування за відставку керівника МВС, яке відбулося 15 липня. А з’явилося воно саме зараз, бо дата запису з камери минулого року збігається з нинішнім періодом року. І її можна сприйняти як нещодавній інцидент. Тим не менше, цей факт не виправдовує Миколу Галушка та його вчинок, хоча й викликає багато запитань до правомірності дій попереднього керівництва МВС. Така поведінка депутата є неприйнятною і вона стане предметом розгляду етичного комітету партії, який визначить міру покарання для нього", - додає Палійчук.

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