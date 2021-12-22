Сплатив 12 тисяч гривень за комфорт: у платній камері Лук'янівського СІЗО в Києві підрізали в'язня

Сплатив 12 тисяч гривень за комфорт: у платній камері Лук'янівського СІЗО в Києві підрізали в'язня

За словами адвокатки постраждалого, в СІЗО приховують напад на ув'язненого.

У Києві в Лук'янівському СІЗО у платній камері отримав ножове поранення один із ув'язнених.

Про це повідомила адвокатка потерпілого Дар'я Шевченко, передають Pavlovsky news.

За словами захисниці, напад на її підзахисного стався 20 грудня у платній камері Лук'янівського СІЗО.

"Здавалося б, що така послуга від держави, як платна камера, за яку було сплачено 12 тисяч гривень на місяць, має гарантувати безпеку людині, яка перший раз потрапляє у таку ситуацію. Для мене шоком стало те, що нічого далі не відбувається. Зараз керівництво ізолятора намагається все приховати. Мого підзахисного тиском змусили підписати заяву, що він самостійно завдав собі тяжке поранення ножем", - розповіла Дар'я Шевченко.

Вона наголосила на тому, що її підзахисний перебуває у СІЗО не за вбивство, крадіжку чи зґвалтування, а за те, що його звинувачують у неправильному укладанні договорів, які він навіть не підписував. Адвокатка говорить, що звернення до Мінюсту та інших відповідних інстанцій щодо події у СІЗО залишилися без відповіді.

Нагадаємо, що в українських СІЗО ув'язнені зможуть офіційно користуватися Інтернетом і дзвонити по телефону. 15 хвилин розмови їм обійдуться в 10 гривень.

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