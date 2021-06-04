У Львові вперше в Україні продали в'язницю: скільки вона коштувала

Майже 60 років тут була тюрма, суворого режиму.

Тюрма на продаж. У Львові вперше в Україні з аукціону пішла в'язниця. У приватну власність віддали 13 гектарів території у межах Львова. Тепер у ділянки два нових власники. Вони заплатили понад 400 мільйонів гривень.

Про це 4 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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Крім охорони тут ні душі. Колючий дріт, спостережні вишки та розвалені камери. І велетенська площа - 13 гектарів. Майже 60 років тут була тюрма суворого режиму для в’язнів, які вже не вперше скоїли злочин. Це одна з найбільших за площею в’язниць в західній Україні. Тут діяло потужне виробництво сільськогосподарської техніки. Три року тому звідси вивезли останнього в’язня і територія стала пусткою. У камерах ще лежать матраци і особисті речі в’язнів. На стінах написи - кримінальні і релігійні



Розформувати тюрму вирішили, бо вона застаріла, умови для засуджених були не належні.

"Сиділо на момент вивезення біля 700 засуджених. Всіх розселили грамотно", - каже голова комісії з реорганізації виправної колонії №48 Григорій Коталєвіц.

Новини України: хто й навіщо купив в`язницю у Львові

Приблизно місяць тому тюрму вперше в Україні виставили на відкриті торги через Prozorro. Припрошував купити в’язницю сам міністр юстиції.



В’язницю продали двома частинами. Трохи більше десяти гектарів на старті коштували 132,5 мільйонів гривень. Переможець торгів - заплатив утричі більше. Він володіє будівельними фірмами і відомою ІТ-компанією. Другу ділянку, площею майже гектар, продали за 30 мільйонів, удесятеро дорожче стартової ціни власнику оптового ринку. Нові власники в'язниці не коментують своє придбання. А у міськраді кажуть, приблизно зрозуміло, що тут буде.



"Може бути максимально 25 % житлової забудови, решта - це можуть бути спортивні центри, офіси. Будь-яка громадська функція має бути обов’язково, 10% рекреації від цілої території. І соціальна інфраструктура. Це має бути школа на 18 класів, це має бути садок на мінімум 150 дітей", - каже начальник управління архітектури і урбаністики Львівської міської ради Антон Коломєйцев.



Довкола в'язниці вже є багатоповерхівки. Мешканці радіють, що нарешті територію продали.



"Та для мене як для чоловіка не було моторошно, а для жінок - звичайно, що так. Бо різні тут люди були", - каже місцевий житель Василь Мошовський.



"Краще нехай тут забудують, ніж буде стояти та руїна", - каже місцевий житель Юрій Андрусь.



У Мін’юсті кажуть продати в'язницю було не просто, рік витрати на бюрократичну тяганину. Загалом планують продати 35 тюрем у різних регіонах України. На черзі - одеська.

Нагадаємо, львівське сміття продали з аукціону, а на виручені кошти купили кисень для лікарні.

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