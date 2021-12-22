Український medtech-стартап DrugCard залучив €255 000 від TBC та "Фармак"

Компанію заснували: Мирослав Демчунь, Дмитро та Артем Горілики.
DrugCard - рішення для автоматичного моніторингу медичної літератури, покликане допомогти фармацевтичним компаніям зменшити витрати і оптимізувати рутинні процеси та забезпечити відповідність регуляторним вимогам у фармаконагяді.
Компанію заснували: Мирослав Демчунь, Дмитро та Артем Горілики. У листопаді 2021 року команда закрила інвестиційний раунд у розмірі 255 000 євро.
Лідируючими інвесторами виступили українська фармацевтична компанія Фармак та іспанський венчурний фонд Think Bigger Capital в рамках треку SectorX та Demium.
В платформі DrugCard вже реалізовано:
- Безперервний моніторинг медичної літератури
- Повідомлення про побічні реакції, їх аналіз та обмін з регуляторами E2B(R2)/(R3) / CIOMS
- Інтеграція з медичними реєстрами та словниками
- Звіти для регуляторних органів
- Модуль комлаєнсу та відповідність сучасним регуляторним вимогам щодо валідації
Компанія планує вивести продукт на новий рівень вийти на європейський ринок, та змінити правила гри у галузі фармаконагляду.