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Український medtech-стартап DrugCard залучив €255 000 від TBC та "Фармак" Новини компаній

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Український medtech-стартап DrugCard залучив €255 000 від TBC та "Фармак"

Компанію заснували: Мирослав Демчунь, Дмитро та Артем Горілики.

DrugCard - рішення для автоматичного моніторингу медичної літератури, покликане допомогти фармацевтичним компаніям зменшити витрати і оптимізувати рутинні процеси та забезпечити відповідність регуляторним вимогам у фармаконагяді.

Компанію заснували: Мирослав Демчунь, Дмитро та Артем Горілики. У листопаді 2021 року команда закрила інвестиційний раунд у розмірі 255 000 євро.

Лідируючими інвесторами виступили українська фармацевтична компанія Фармак та іспанський венчурний фонд Think Bigger Capital в рамках треку SectorX та Demium.

В платформі DrugCard вже реалізовано:

  • Безперервний моніторинг медичної літератури
  • Повідомлення про побічні реакції, їх аналіз та обмін з регуляторами E2B(R2)/(R3) / CIOMS
  • Інтеграція з медичними реєстрами та словниками
  • Звіти для регуляторних органів
  • Модуль комлаєнсу та відповідність сучасним регуляторним вимогам щодо валідації

Компанія планує вивести продукт на новий рівень вийти на європейський ринок, та змінити правила гри у галузі фармаконагляду.

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