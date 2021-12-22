Український medtech-стартап DrugCard залучив €255 000 від TBC та "Фармак" Новини компаній

Український medtech-стартап DrugCard залучив €255 000 від TBC та "Фармак" Новини компаній

Компанію заснували: Мирослав Демчунь, Дмитро та Артем Горілики.

DrugCard - рішення для автоматичного моніторингу медичної літератури, покликане допомогти фармацевтичним компаніям зменшити витрати і оптимізувати рутинні процеси та забезпечити відповідність регуляторним вимогам у фармаконагяді.

Компанію заснували: Мирослав Демчунь, Дмитро та Артем Горілики. У листопаді 2021 року команда закрила інвестиційний раунд у розмірі 255 000 євро.

Лідируючими інвесторами виступили українська фармацевтична компанія Фармак та іспанський венчурний фонд Think Bigger Capital в рамках треку SectorX та Demium.

В платформі DrugCard вже реалізовано:

Безперервний моніторинг медичної літератури

Повідомлення про побічні реакції, їх аналіз та обмін з регуляторами E2B(R2)/(R3) / CIOMS

Інтеграція з медичними реєстрами та словниками

Звіти для регуляторних органів

Модуль комлаєнсу та відповідність сучасним регуляторним вимогам щодо валідації

Компанія планує вивести продукт на новий рівень вийти на європейський ринок, та змінити правила гри у галузі фармаконагляду.