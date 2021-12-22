Після сварки з Павліком Реп'яхова показала, як вони провели ранок

Після сварки з Павліком Реп'яхова показала, як вони провели ранок

У родині потроху все стабілізується.

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова після публічної сварки з ним, схоже, налагодила погоду в домі.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram блогерка показала, як вони зустріли ранок. Катерина розмістила коротке відео, на якому Віктор Франкович тримає їхнього маленького сина Михайла на руках.

instagram.com/repyahovakate

Після цього Реп'яхова показала, як вони з чоловіком разом дегустували нову каву. Особливість кави у тому, що вона заварюється за японською технологією у пакетиках, тобто осад не залишається у чашці.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, що до цього Катерина зізналася, що ніколи не скаже нічого поганого про свого чоловіка. Навіть якщо він з нею у чомусь не погоджується, або якщо вони колись розійдуться.

"Тому що він батько Михайлика. Тому що Віктор Павлік добрий, чуйний, співчутливий, турботливий! І це я кажу тоді, коли вся образа у моїй душі ще не минула", - зізналася Реп'яхова.

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