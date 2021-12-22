Страшна ДТП в Одеській області: водій помер, пасажир у лікарні

Страшна ДТП в Одеській області: водій помер, пасажир у лікарні

Чоловік помер на місці.

Поблизу заправки у селі Маяки сталася аварія. 28-річний водій Toyota Prius не впорався з керуванням, наїхав на відбійник та зіткнувся із запаркованою на узбіччі вантажівкою SCANIA.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції в Одеській області.

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За даними поліції, водій загинув на місці, а його 33-річного пасажира відвезли до лікарні з травмами голови та відкритим переломом руки.

Відомості про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

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Раніше стало відомо, що на автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися вантажівка DAF та "ВАЗ-2106". Водій та пасажир легковика загинули.

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