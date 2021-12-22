Страшное ДТП в Одесской области: водитель скончался, пассажир в больнице

Мужчина скончался на месте.
Вблизи заправки в селе Маяки произошла авария. 28-летний водитель Toyota Prius не справился с управлением, наехал на отбойник и столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком SCANIA.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.
По данным полиции, водитель погиб на месте, а его 33-летнего пассажира отвезли в больницу с травмами головы и открытым переломом руки.
Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Ранее стало известно, что на автодороге М-14 "Одесса — Мелитополь — Новоазовск" произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись грузовик DAF и "ВАЗ-2106". Водитель и пассажир легковушки погибли.
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