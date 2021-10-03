В Бангладеш погибли два украинских моряка: что случилось

В Бангладеш погибли два украинских моряка: что случилось

Точная причина смерти мужчин станет известна после вскрытия.

На борту сухогруза AP ASTAREA, который находится в порту Читтагонгзи (Бангладеш), погибли два моряка. У погибших моряков не обнаружено симптомов COVID-19.

Об этом сообщает FleetMon.

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Погибшими оказались:

Геннадий Яценко — инженер судна. Ему было 60 лет.

Константин Ермак — слесарь на корабле, ему был 31 год.

Как заявил управляющий компанией Shoreline Services, Ермак был найден мертвым в собственной каюте. После того, как его тело обнаружил Яценко, у него начались проблемы с дыханием. Геннадия Яценко сняли с судна и отвезли на катере в больницу. Врачи установили факт смерти инженера.

Доктор медицинских наук Нурул Абсер, помощник портового санитарного врача, посетил судно, заявил, что на теле Константина Ермака не обнаружено следов от травм.

Медики заявили, что ни у двух погибших моряков, ни у остальных членов экипажа не было симптомов COVID-19. Врачи подозревают, что у Геннадия Яценко мог случиться сердечный приступ. Точная причина смерти станет известна после вскрытия.

Напомним, в Нидерландах пограничная полиция перехватила парусную яхту, на борту которой находились 11 мигрантов из Албании, и задержала двух украинских капитанов.

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