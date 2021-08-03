В Сингапуре от COVID-19 умер украинский моряк

В Сингапуре от COVID-19 умер украинский моряк

34-летний мужчина был членом команды моряков, прибывшей в Сингапур на борту судна 29 июля.

1 августа в Сингапуре, от осложнений, вызванных COVID-19, умер 34-летний гражданин Украины.

Об этом сообщает Минздрав Сингапура.

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Мужчина был членом команды моряков, прибывшей в Сингапур на борту судна 29 июля.

"Еще 25 июля у него поднялась температура, появились лихорадка, кашель и вялость, а 31 июля — одышка", — говорится в сообщении.

1 августа моряка доставили в клинику, где подтвердили коронавирус. Мужчина скончался в тот же день.

Как сообщает "Думская", погибший — одессит. Он был членом экипажа контейнеровоза CMA CGM SORBONNE.

"Зная специфику репатриации тел в пандемию, могу предположить, что возникнут сложности. Очень часто ковидных кремируют, а если родственники откажутся, есть вероятность вообще тело не получить", — заявил морской юрист Николай Гольбин.

Ранее сообщалось, что на борту кипрского судна умер украинский моряк.

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