В Сингапуре от COVID-19 умер украинский моряк

34-летний мужчина был членом команды моряков, прибывшей в Сингапур на борту судна 29 июля.
1 августа в Сингапуре, от осложнений, вызванных COVID-19, умер 34-летний гражданин Украины.
Об этом сообщает Минздрав Сингапура.
Мужчина был членом команды моряков, прибывшей в Сингапур на борту судна 29 июля.
"Еще 25 июля у него поднялась температура, появились лихорадка, кашель и вялость, а 31 июля — одышка", — говорится в сообщении.
1 августа моряка доставили в клинику, где подтвердили коронавирус. Мужчина скончался в тот же день.
Как сообщает "Думская", погибший — одессит. Он был членом экипажа контейнеровоза CMA CGM SORBONNE.
"Зная специфику репатриации тел в пандемию, могу предположить, что возникнут сложности. Очень часто ковидных кремируют, а если родственники откажутся, есть вероятность вообще тело не получить", — заявил морской юрист Николай Гольбин.
Ранее сообщалось, что на борту кипрского судна умер украинский моряк.