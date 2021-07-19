На корейском эсминце вспышка COVID-19: заболело почти 250 моряков

На судне был 301 член экипажа.

На южнокорейском эсминце "Мунму Великий" вспышка коронавируса: заболели почти все моряки — 247 с 301.

Об этом сообщает издание Al Jazeera.

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Большинство инфицированных коронавирусом изолировали прямо на корабле. Кроме того, 16 моряков с COVID-19 доставили в медучреждение. Следует заметить, что ни один член экипажа эсминца "Мунму Великий" не были привиты. Ведь они ушли в плавание до того, как Южная Корея начала кампанию по вакцинации.

Эсминец участвовал в антипиратской международной операции у берегов Восточной Африки. Он — часть антипиратской миссии в Аденском заливе и Ормузском проливе. Эсминец по 20 июля вернет домой команда моряков, которая прибыла на смену. К слову, экипажи чередуются каждые полгода.

Как сообщалось, на борту авианосца HMS Queen Elizabeth зафиксировали вспышку коронавируса среди членов экипажа, которые были вакцинированы от COVID. Судно относится к военно-морской флотилии Королевского флота Великобритании. COVID обнаружили более чем сотни человек. Среди инфицированных и моряки других военных кораблей, сопровождающих авианосец. По словам министра обороны Бена Уоллеса, весь экипаж получил две дозы вакцины коронавируса, а вспышка контролируется.

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