Светлана Лобода даст концерт в Украине

Артистка запланировала выступление в Одессе этим летом.

Певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, приедет с концертом в Украину.

Так, артистка выступит в Одессе 14 августа в ночном клубе Ibiza Beach Club в 22:00. Об этом говорится в афише заведения на странице в Instagram.

Стоимость билетов, которые уже есть в продаже, варьируется от 1300 до 12000 гривен. Часть билетов фанаты уже разобрали.

В комментариях мнения пользователей разделились о концерте исполнительницы. Так, одни обрадовались, а другие — раскритиковали певицу.

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Заметим, в 2017 году артистка уехала в Россию, где сейчас живет и работает. До переезда исполнительница дала интервью российскому Первому каналу, в котором пожаловалась на угрозы украинских радикалов и журналистов. Последний раз Лобода выступала в Украине на закрытой вечеринке в Киеве в марте этого года.

Напомним. на прошлой неделе стало известно о двух концертах певицы Ани Лорак в Одессе. Артиска впервые за семь лет даст концерт в Украине.

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