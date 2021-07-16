Ани Лорак впервые за семь лет даст концерт в Украине

Ани Лорак впервые за семь лет даст концерт в Украине

Артистка выступит в Одессе.

Певица Ани Лорак впервые за семь лет планирует дать сольный концерт в Украине.

Так, исполнительница отыграет два концерта подряд в Одессе 16 и 17 августа. Стоимость билетов, которые уже есть в продаже, на выступление артистки варьируется от 900 до семи с половиной тысяч гривен. Выступления должны состояться в ночном клубе "Итака". В афише сказано, что Лорак споет свои самые известные хиты.

Сайт ТСН.ua обратился за комментарием к руководству клуба и теперь ждет ответа.

Напомним, что в ноябре 2017 года Ани Лорак неожиданно выступила во Дворце "Украина" в Киеве на шоу, посвященном 15-летию балета "Freedom". Это стало настоящим шоком, ведь в афишах она указана не была. Было лишь отмечено, что ожидается "специальный гость".

Последний свой сольный концерт Лорак в Украине дала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессора Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.

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