В Минздраве рассказали, почему важно делать тест на COVID-19

Тестирование критически важно для предотвращения и контроля распространения болезни.

Вовремя выявленные больные сегодня — это меньше инфицированных завтра, а соответственно и меньше нагрузка на врачей и больше сохраненных жизней. В Украине есть возможность сделать ПЦР или антиген-тест бесплатно по направлению семейного врача.

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Тест на COVID-19 рекомендован для всех с признаками заболевания ОРВИ: высокая температура, кашель, слабость, мышечные и головные боли, раздражение горла. Тест также необходимо делать людям, которые близко контактировали с больными COVID-19 и могли заразиться. Стоит помнить, что каждый третий переносит болезнь бессимптомно, поэтому тестирование поможет предотвратить дополнительные случаи распространения болезни.

Почему следует делать тест на COVID-19. Если вы заразились, то своевременное выявление болезни защитит людей вокруг: ваших родных, знакомых, коллег по работе, с которыми вы обычно контактируете. Среди них могут быть и люди из групп риска, пожилые люди, для которых вирус крайне опасен. Кроме того, установленный диагноз позволит в случае осложнений немедленно начать лечение. А ПЦР-тест, который показывает, что вы переболели COVID-19 не позднее, чем полгода назад, сейчас позволяет беспрепятственно въезжать в части стран.

Есть два теста для выявления активной инфекции COVID-19: ПЦР-тесты, чувствительность которых самая высокая на 7-14 день после заражения, и антигенные тесты, которые используют в начале заболевания. Преимуществом последних является легкость исполнения и скорость — результат можно узнать через 15-30 минут. Но ПЦР-тесты считаются наиболее точным методом диагностики COVID-19 и именно их используют врачи для подтверждения или опровержения диагноза.

Как сделать бесплатный тест на коронавирус. ПЦР-тест могут сделать пациентам с выраженными симптомами ОРВИ, пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома. Человеку с подозрением на COVID-19 нужно связаться со своим семейным врачом, рассказать о симптомах, а уж он решит вызвать мобильную бригаду или направить на сдачу теста в поликлинику. Своевременное тестирование на COVID-19 поможет защитить родных и близких и уменьшит темпы распространения болезни в стране. А вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 делает ближе к жизни без пандемии.

Напомним, в Украине на выходных впервые прибудет американская вакцина от коронавируса Moderna. Глава Минздрава также обещает увеличить темпы вакцинации украинцев.

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