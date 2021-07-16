Похитила деньги и вырвала 13 зубов: американку обвинили в странном ограблении

В штате Невада злоумышленница проникла в стоматологического кабинета и причинила вред.

Полицейские шерифского управления округа Вошо (штат Невада, США) арестовали бывшую сотрудницу стоматологического кабинета, которая не имела медицинской практики, по обвинению в краже и проведении незаконных хирургических операций. Об этом сообщает New York Daily News.

Местную жительницу Лорел Айх обвиняют в том, что она проникла в стоматологический кабинет, похитила из него наличные и вырвала у пациента с применением обезболивающего 13 зубов, несмотря на отсутствие у нее медицинской лицензии.

О краже стало известно ранее, когда в нерабочее время кто-то разбил окно и похитил из зубного кабинета 23 тысяч долларов наличными и чеками. Расследование привело детективов к бывшей сотрудницы этого заведения, которая, однако, не имела здесь медицинской практики.

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В ходе расследования кражи было установлено, что Лорел Ейх также осуществила незаконное удаление зубов.

В среду, 14 июля, подозреваемую арестовали.

Напомним, ранее в Ужгороде женщина и ее сообщник ограбили иностранца из соседней европейской страны. Все произошло тогда, когда человек спал.

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