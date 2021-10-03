У Бангладеш загинуло двоє українських моряків: що сталося 

Точна причина смерті чоловіків стане відома після розтину.

На борту суховантажу AP ASTAREA, який перебуває в порту Читтагонгзі (Бангладеш), загинуло двоє моряків. У загиблих моряків не виявлено симптомів COVID-19.

Про це повідомляє FleetMon.

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Загиблими виявилися:

Геннадій Яценко — інженер судна. Йому було 60 років.

Костянтин Єрмак — слюсар на кораблі, йому був 31 рік.

Як заявив керуючий компанією Shoreline Services, Єрмак був знайдений мертвим у власній каюті. Після того, як його тіло виявив Яценко, у нього почалися труднощі з диханням. Геннадія Яценка зняли з судна і відвезли на катері до лікарні. Лікарі встановили факт смерті інженера.

Доктор медичних наук Нурул Абсер, помічник портового санітарного лікаря, який відвідав судно, заявив, що на тілі Костянтина Єрмака не виявлено слідів від травм.

Медики заявили, що ні у двох загиблих моряків, ні у решти членів екіпажу не було симптомів COVID-19. Лікарі підозрюють, що у Геннадія Яценка міг статися серцевий напад. Точна причина смерті стане відома після розтину.

Нагадаємо, у Нідерландах прикордонна поліція перехопила вітрильну яхту, на борту якої перебували 11 мігрантів з Албанії, та затримала двох українських капітанів.

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