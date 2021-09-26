В Нидерландах задержали украинских моряков: обвиняют в контрабанде людей

Судно задержали возле города Оуддорпа, что в нидерландской провинции Зеландия.

В Нидерландах пограничная полиция перехватила парусную яхту, на борту которой находились 11 мигрантов из Албании, и задержала двух украинских капитанов.

Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на местную полицию.

Также читайте В Нидерландах мужчина расстреливал прохожих с арбалета: минимум двое убитых

Отмечают, что судно задержали вечером 24 сентября возле города Оуддорпа в нидерландской провинции Зеландия. Оно направлялось в Великобританию, куда пытаются попасть большинство мигрантов. Украинцев, которые руководили яхтой, задержали по подозрению в контрабанде людей.

По данным полиции, в последнее время у берегов Нидерландов задержали несколько парусных судов контрабандистов людьми:

"Раньше мы в основном наблюдали так называемых "альпинистов" на контейнеровозах. Однако теперь мы все чаще видим, что перевозчики выбирают парусные корабли", — рассказал представитель полиции.

Напомним, в Ровно налоговики и пограничники утилизировали 15 500 пачек сигарет. Нелегальный товар обнаружили на границе с Беларусью. Несколько десятков ящиков белорусских сигарет были без украинского акциза. Собственника имущества так и не нашли.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку