1700-летний фрагмент "Одиссеи" Гомера случайно обнаружили в старой библиотечной книге

Фрагмент «Одиссеи». Фото: Утрехтский университет

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В библиотеке Утрехтского университета в Нидерландах обнаружили редкий фрагмент «Одиссеи» Гомера, которому около 1700 лет. Небольшой кусочек пергамента был спрятан среди страниц книги и долгое время оставался незамеченным.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Пергамент обнаружил доктор Марк де Крей, специалист по греческой литературе и профессор Университета Радбауд. Он работал в библиотеке с коллекцией раннехристианских рукописей, среди которых были тексты на коптском языке, а также египетские и греческие папирусы.

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Внимание исследователя привлек поврежденный и выцветший фрагмент с мелкими аккуратными буквами. Раньше его считали ничем не примечательным текстом VII века, однако де Крей заметил слова, характерные для гомеровских эпосов.

Дальнейшее изучение показало, что кусок пергамента размером всего 6,6 на 7,7 см содержит отрывок из 12-й книги «Одиссеи». Текст написан с обеих сторон и, по оценке специалистов, датируется примерно 300 годом нашей эры.

Исследователи предполагают, что эта страница когда-то была частью небольшого издания полной «Одиссеи». По размеру такая книга могла напоминать современный электронный ридер и, вероятно, принадлежала поклоннику творчества Гомера.

Сохранившиеся строки описывают один из ключевых эпизодов поэмы. Спутники Одиссея, вопреки запрету, убили и съели священный скот бога солнца Гелиоса. В найденном фрагменте речь идет именно о том моменте, когда Гелиос узнает об их поступке.

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Разгневанный бог требует наказания, после чего Зевс уничтожает корабль Одиссея. В результате гибнут все его спутники, а сам герой остаётся единственным выжившим. В Утрехтском университете назвали этот эпизод решающим переломным моментом «Одиссеи».

Эта находка представляет особую ценность ввиду редкости подобных рукописей. По данным исследователей, на данный момент известно лишь около 30 подобных фрагментов «Одиссеи», сохранившихся с того периода.

Напомним, спустя тысячи лет после падения и почти столетие после первой археологической находки огромная статуя Рамсеса II вновь стала целой.

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