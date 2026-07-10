Одна из стран-союзниц признала, что больше не может передавать Patriot Украине: что произошло

Patriot / © Associated Press

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Нидерланды уже передали Украине все ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot, которые могли выделить из своих запасов. Теперь нужно давить на другие страны.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен.

По его словам, сейчас главная задача — убедить другие государства более активно приобщаться к усилению украинской системы ПВО.

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«Все, что мы могли передать, мы уже передали. Сейчас, в частности, во время наших переговоров с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Андреем Сибигой, мы ищем способы убедить другие страны сделать больше», — подчеркнул Берендсен.

В то же время, говорит глава МИД Нидерландов, у Амстердама есть и в дальнейшем возможность и политическая воля поддерживать Украину, ведь это инвестиция в безопасность самой Европы. Он пояснил, что речь идет не только о помощи Киеву, но и о ценном боевом опыте и инновациях, которые сейчас развиваются в украинском оборонно-промышленном комплексе.

«Нам нужно активнее давить на другие страны, чтобы они также подключились и внесли свой вклад. И мы делаем это вместе с Украиной», — рассказал Берендсен.

Он не уточнил, от каких государств Нидерланды ожидают большей поддержки, но акцентировал, что страны Северной Европы, Германия, Польша уже длительное время находятся среди лидеров военной помощи. По словам Берендсена, параллельно продолжается работа по расширению производства ракет-перехватчиков в Европе.

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«Рассчитываем на наших американских партнеров и пакеты помощи PURL. Эти системы спасают жизнь, поэтому мы продолжаем призывать другие страны инвестировать в PURL», — добавил глава МИД Нидерландов.

Напомним, в ходе саммита НАТО американский президент Дональд Трамп заявил, что США дадут Киеву лицензию на производство неопределенных ракет-перехватчиков для ПВО Patriot. По его словам, процесс производства может начаться через два-три месяца.

Впрочем, аналитики Bloomberg считают, что производство ракет для Patriot будет сложным и продолжительным. Ведь речь идет не только о политическом разрешении на запуск производства, но и о технических, производственных и вопросах безопасности.

Дата публикации 22:20, 19.06.26 Количество просмотров 91 Дипломатический прорыв: о чём договорились Зеленский и Трамп на саммите G7?

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