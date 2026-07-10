Одна з країн-союзниць визнала, що більше не може передавати Patriot Україні: що сталося

Patriot / © Associated Press

Реклама

Нідерланди вже передали Україні всі ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot, які могли виділити зі своїх запасів. Тепер потрібно тиснути на інші країни.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен.

За його словами, зараз головне завдання — переконати інші держави активніше долучатися до посилення української системи ППО.

Реклама

«Усе, що ми могли передати, ми вже передали. Зараз, зокрема під час наших переговорів із президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, ми шукаємо способи спонукати інші країни зробити більше», — наголосив Берендсен.

Водночас, каже очільник МЗС Нідерландів, Амстердам має надалі можливості та політичну волю підтримувати Україну, адже це є інвестицією у безпеку самої Європи. Він пояснив, що йдеться не лише про допомогу Києву, а й про цінний бойовий досвід та інновації, які зараз розвиваються в українському оборонно-промисловому комплексі.

«Нам потрібно активніше тиснути на інші країни, щоб вони також підключилися і зробили свій внесок. І ми робимо це разом з Україною», — розповів Берендсен.

Він не уточнив, від яких саме держав Нідерланди очікують більшої підтримки, але акцентував, що країни Північної Європи, Німеччина, Польща вже тривалий час перебувають серед лідерів військової допомоги. За словами Берендсена, паралельно триває робота над розширенням виробництва ракет-перехоплювачів у Європі.

Реклама

«Розраховуємо на наших американських партнерів і пакети допомоги PURL. Ці системи рятують життя, тому ми продовжуємо закликати інші країни інвестувати в PURL», — додав голова МЗС Нідерландів.

Нагадаємо, під час саміту НАТО американський президент Дональд Трамп заявив, що США дадуть Києву ліцензію на виробництво невизначених ракет-перехоплювачів для ППО Patriot. З його слів, процес виробництва може розпочатися через два-три місяці.

Втім, аналітики Bloomberg вважають, що виробництво ракет для Patriot буде складним і тривалим. Адже йдеться не лише про політичний дозвіл на запуск виробництва, а й про технічні, виробничі та безпекові питання.

Дата публікації 22:20, 19.06.26 Кількість переглядів 92 Дипломатичний прорив: про що домовилися Зеленський і Трамп на саміті G7?

Новини партнерів