В Англії покарали вчителя, який обзивав українців і називав війну в Україні "справедливою"

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У Великій Британії безстроково позбавили права викладати вчителя історії Вільяма Гарвуда після того, як він під час уроку заявив учням, що «українці — нацисти», а також назвав геїв і трансгендерних людей «психічно хворими».

Про це повідомляє Yorkshire Post із посиланням на рішення Агентства з регулювання викладацької діяльності (Teaching Regulation Agency, TRA).

Інцидент стався 5 жовтня 2023 року у католицькій школі St Mary’s Menston Catholic Voluntary Academy поблизу Лідса, де Гарвуд працював за тимчасовим контрактом через кадрове агентство.

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Під час уроку історії, присвяченого нацистській Німеччині, один із одинадцятикласників запитав учителя, чи існують «справедливі війни». На це педагог відповів ствердно, після чого почав висловлювати власні політичні погляди.

За висновком дисциплінарної комісії, Гарвуд сказав учням, що «радий, що Путін убиває сатанинських нацистів в Україні», а також заявив, що світом керують мільярдери, які створили «злих українців».

Під час того ж уроку він також стверджував, що «геї та трансгендерні люди є психічно хворими».

Після скарг учнів та школи справу передали до Агентства з регулювання викладацької діяльності.

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Дисциплінарна комісія дійшла висновку, що висловлювання вчителя були неприйнятними, дискримінаційними та жодним чином не стосувалися теми уроку.

«Коментарі пана Гарвуда були явно недоречними та абсолютно не пов’язаними з темою уроку про історію нацистської Німеччини», — йдеться у висновку комісії.

Під час розгляду справи Гарвуд заявив, що його ісламські переконання нібито використали, щоб представити його як загрозу для дітей. Однак комісія встановила, що він не продемонстрував поваги до людей з іншими поглядами, а також не виявив каяття чи усвідомлення неправомірності своїх дій.

У рішенні зазначається, що, нав’язуючи учням власні політичні переконання, учитель не зміг забезпечити безпечне, інклюзивне та поважне освітнє середовище.

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За підсумками розгляду Гарвуда безстроково позбавили права викладати у школах, коледжах, дитячих будинках та інших освітніх закладах Англії. Подати заяву на перегляд цього рішення він зможе не раніше ніж через шість років.

Голова комісії Марк Карві наголосив, що поведінка вчителя «суттєво не відповідала стандартам професії», а його висловлювання були екстремістськими, дискримінаційними та нетерпимими.

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