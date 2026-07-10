Росія планує нову операцію в Молдові: про що попередила розвідка

Молдова / © Associated Press

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РФ вже розпочала підготовку до майбутньої виборчої кампанії в Республіці Молдова, посиливши спроби маніпулювання громадською думкою та поширення фейків.

Про це в інтерв’ю виданню ZdG повідомив директор Служби розвідки та безпеки (СІС) Молдови Александру Мустяце, передає Deschide.md.

За його словами, головна мета дій Кремля — підірвати віру молдовських громадян у власні державні інституції та демократичну систему. Керівник спецслужби підкреслив, що хоча країна зараз готова до подібних викликів краще, ніж раніше, загрози постійно трансформуються.

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«Ми набагато краще підготовлені до наступних спроб втручання з боку Російської Федерації. Водночас ми не повинні розслаблятися, бо вони не розслабляються. У них дуже великі команди спеціалістів, дуже добре оплачувані, які щодня ціляться в нас», — зазначив Александру Мустяце.

Очільник СІС зауважив, що цьогоріч пропагандистська діяльність агресора суттєво зросла, а її методи змінилися. Зокрема, якщо раніше основним майданчиком для поширення дезінформації був Telegram, то тепер головним інструментом став TikTok. Крім того, фіксується відновлення маніпуляцій у Facebook та створення сайтів-одноденок для трансляції фейків.

«Існують кампанії з дискредитації військового сектору, сектору безпеки, сектору громадського порядку та сектору юстиції. Мета полягає в тому, щоб знизити довіру, щоб у наступному виборчому циклі громадяни ставили запитання про те, чи ефективно працюють інституції», — пояснив директор СІС.

Частиною масштабної стратегії Москви є також телефонні та онлайн-шахрайства. Російські спецслужби збирають персональні дані громадян Молдови для подальшого шахрайства або спроб вербування.

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«Зрозуміло, що десь у Москві дали завдання: вдарити по кишені, вдарити по авторитету», — зауважив керівник СІС.

Він додав, що значна частина таких афер координується з іноземних колцентрів. Зловмисники використовують логотипи офіційних відомств і вдають із себе представників Нацбанку або Служби розвідки та безпеки, щоб виманити гроші чи інформацію.

Паралельно Росія намагається втримати вплив у країні через проникнення в політичні кола.

«Інструментарій, який має Російська Федерація — це контроль над політичними елітами», — заявив Мустяце.

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Він уточнив, що Кремль просуває та таємно фінансує своїх людей. Конкретних імен чинних політиків, які працюють на Росію, керівник спецслужби не назвав через таємницю слідства. Водночас він підтвердив, що Москва постійно шукає таких агентів.

Попри складність документування справ про держзраду, Мустяце повідомив про нещодавні «приголомшливі результати» розслідувань, частина матеріалів яких уже передано до прокуратури.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну оголосив про раптову відставку 3 липня. Він заявив, що більше не може виконувати обов’язки відповідно до власних принципів.

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