На курортах Європи стрімко поширюється смертельна хвороба: що загрожує туристам

Комарі

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Популярні туристичні країни Європи зіткнулися зі зростанням випадків небезпечних інфекцій, які передаються через укуси комарів. Медики попереджають, що деякі віруси можуть спричинити тяжкі ускладнення, включно з ураженням нервової системи та смертю.

Про це пише «Mirror».

Найбільше занепокоєння викликає ситуація в Італії, Франції, Іспанії, Португалії, Греції, Румунії та Північній Македонії. Саме ці країни залишаються одними з найпопулярніших напрямків літнього відпочинку. Фахівці зазначають, що аномальна спека створила ідеальні умови для активного розмноження комарів, які є переносниками небезпечних інфекцій.

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Які хвороби становлять найбільшу небезпеку

Серед найбільш небезпечних інфекцій медики називають:

вірус Західного Нілу;

лихоманку денге;

чикунгунью.

За даними медиків, більшість інфікованих переносить захворювання легко або взагалі без симптомів. Проте в окремих випадках інфекції можуть викликати менінгіт, енцефаліт, ураження головного мозку, сильний біль у суглобах, втрату зору, параліч і навіть смерть.

Особливу тривогу викликає вірус Західного Нілу. За повідомленнями європейських медіа, лише в Італії цього сезону вже зафіксовано десятки смертельних випадків.

Експерти пов’язують збільшення кількості випадків із глобальним потеплінням.

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«Глобальне потепління, викликане зміною клімату, означає, що переносники хвороб, які поширюють малярію та лихоманку денге, можуть освоювати нові регіони, а спалахи захворювань виникатимуть там, де люди не мають імунітету, а системи охорони здоров’я до цього не готові», — пояснила професорка Рейчел Лоу з Барселонського суперкомп’ютерного центру.

За її словами, довші та спекотніші літні сезони лише сприятимуть подальшому поширенню небезпечних інфекцій.

Як уберегтися туристам

Лікарі радять відпочивальникам максимально захищатися від укусів комарів. Для цього рекомендують користуватися репелентами, носити одяг із довгими рукавами у вечірній час, встановлювати москітні сітки та уникати місць зі скупченням стоячої води.

Фахівці наголошують, що у разі появи високої температури, сильного головного болю, висипу чи болю в суглобах після повернення з відпочинку необхідно якнайшвидше звернутися до лікаря. Своєчасна діагностика значно знижує ризик розвитку небезпечних ускладнень.

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Нагадаємо, через продовження теплого сезону в Україні очікується навала комарів, оскільки комахи встигають дати більше поколінь. За словами ентомолога Віктора Шпарика, теплий період для них може збільшитися на місяць і більше. Найперше зі сплеском чисельності зіткнуться південні області — Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька — та центральні регіони України, де є водойми.

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