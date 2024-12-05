Ситуація тривожна: невідома хвороба вбила понад 140 осіб

В інфікованих спостерігалися симптоми грипу.
У листопаді 2024 року у Конго 143 людини померли від невідомої хвороби.
Про це пише Reuters.
Повідомляється, що спалах невідомого захворювання стався на південному заході Конго.
Наразі відомо, що в інфікованих людей спостерігаються симптоми грипу: висока температура і сильний головний біль.
До регіону було направлено медичну бригаду для збору зразків і проведення аналізу з метою виявлення захворювання.
Ситуація вкрай тривожна, оскільки кількість інфікованих продовжує зростати, заявив агентству Reuters лідер громадянського суспільства Сефорієн Манзанса.
Нагадаємо, ВООЗ попередила про хворобу Х, яка може бути у 20 разів смертоноснішою за COVID-19.
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