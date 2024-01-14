Що таке хвороба Х та чи буде ще одна пандемія

ВООЗ попередила про хворобу Х, яка може бути у 20 разів смертоноснішою за COVID-19.

Про це пише Forbes.

Що таке хвороба Х

Хвороба X – це гіпотетична невідома загроза. Ця назва використовується вченими для розроблення контрзаходів, включно з вакцинами та тестами, які можна буде використовувати в разі майбутнього спалаху.

Зазначається, що ще в листопаді 2022 року ВООЗ скликала групу з понад 300 вчених для вивчення невідомого патогена, який може спричинити серйозну пандемію.

Пріоритетні віруси та патогени

Виконавчий директор Програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Раян заявив про виявлення прогалин у знаннях не тільки щодо хвороби X, а й низки вірусів і патогенів, визначених як пріоритетні.

Серед пріоритетних вірусів експерти називають COVID-19, геморагічну лихоманку Крим-Конго, Ебола, Марбург, лихоманку Ласса, східний респіраторний синдром (СРС), важкий гострий респіраторний синдром (ТГРС), Ніпах, лихоманку Рифт-Валлі та Зіка.

Генеральний директор Коаліції за інновації в галузі забезпечення готовності до епідемій Річард Гетчетт заявив, що хвороба X – це те, до чого слід підготуватися.

У статті 2021 року, опублікованій у Cambridge University Press, гіпотетичний спалах хвороби X порівнюється з іншими несподіваними інфекційними захворюваннями, які застали медичний світ зненацька.

Нагадаємо:

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі планують обговорити можливу пандемію через хворобу Х, про яку попередила ВООЗ.

"З огляду на нові попередження Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що невідома хвороба X може призвести до 20 разів більшої кількості смертельних випадків, ніж пандемія коронавірусу, які нові зусилля потрібні, щоб підготувати системи охорони здоров’я до численних майбутніх викликів", – йдеться у програмі заходу.

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