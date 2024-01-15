85-річна жінка мовчить протягом останніх 32 років: навіщо вона це робить

В Індії жінка мовчить протягом останніх 32 років. Втім, невдовзі вона збирається покласти край добровільній обітниці мовчання, яка дозволяла їй говорити лише годину на день.

Про це пише Oddity Central.

Сарасваті Деві, відома як "Мауні Мата", розпочала свій "маун врат" (обітницю мовчання) 1992 року. Вона присвятила своє життя Господу Рамі після смерті чоловіка 1986 року і більшу частину свого часу проводила у паломництвах.

1992 року вона прибула до Айодг'ї, де зустріла Маханта Нрітью Гопала Даса, голову фонду Рам Джанмабхумі, який наказав їй обійти гору Камтанатх на знак відданості Господу Рамі. 6 грудня, того ж дня, коли в Айодхг'ї була знесена мечеть Бабрі Масджид, Сарасваті зустрілася зі Свамі Нрітья Гопал Дасом, главою найбільшого храму Айодг'ї, Мані Рам Дас Кі Чавані, і була настільки натхненна, що поклялася утриматися від розмов, поки в місті не буде збудовано новий храм. Її обітниця остаточно закінчиться цього місяця з відкриттям храму Рам Мандір в Айодг'ї.

Сарасваті Деві / Фото: odditycentral.com

"Після знесення Бабрі Масджид моя свекруха відвідала Айодг'ю і взяла "маун врат", доки не буде збудовано Рам Мандір", — сказала одна з невісток Деві. "Вона мовчала по 23 години на добу, роблячи годинну перерву лише опівдні. Решту часу вона спілкувалася з нами за допомогою ручки та паперу. В основному ми розуміли її мову жестів. Але вона записувала складні речення на аркуші".

Година, яку вона говорила щодня, як і раніше, дуже допомагала сім'ї, але 2020 року, коли прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді офіційно оголосив про будівництво Рам Мандіра, жінка взагалі замовкла.

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Сарасваті Деві відвідала найвідоміші індуїстські храми Індії за останні 32 роки, зберігаючи при цьому обітницю мовчання, а її відданість Господу Рамі досягла майже легендарного статусу. 22 січня, коли має відбутися відкриття Рам Мандіра, вона завершить свій "маун врат", промовивши свої перші за більш як 3 роки слова "Рам Наам".

Нагадаємо, 75-річна жінка заявила, що вже пів століття нічого не їсть. Вона вживає лише воду та безалкогольні напої.

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